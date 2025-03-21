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УСН

Как ИП на УСН «доходы минус расходы» отразить в книге учета фиксированные взносы

С 2025 года изменились правила учета расходов в виде фиксированных взносов. Теперь факт уплаты роли не играет.

Раньше факт уплаты не имел значения только для вычета при УСН «доходы». Теперь и при доходно-расходной упрощенке можно включать взносы ИП в расходы, даже если они не уплачены.

В этой связи в графе 2 раздела 1 книги учета доходов и расходов в отношении таких взносов ИП вправе указывать дату – последнее число отчетного (налогового) периода.

Номер первичного документа в этом случае указывать не надо.

Пример заполнения книги в части взносов приводит региональное УФНС.

При этом учтенные таким способом страховые взносы не подлежат повторному отражению (учету) в книге после их уплаты.

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