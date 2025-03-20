Возврат денег из Китая затянулся почти на полгода: чем закончилась история на форуме Клерка

Международные переводы, особенно в Китай, могут привести к длительным задержкам возврата денег, если допустить даже незначительную ошибку в реквизитах.

В декабре 2024 года на форуме klerk.ru пользователь Пава поделился проблемой с возвратом денежных средств, отправленных в Китай. Из-за ошибки в указании реквизитов платеж не поступил получателю и, несмотря на оперативное выявление ошибки, процесс возврата затянулся на несколько месяцев.

Пользователь kdm2001 отметил, что длительные сроки связаны с дополнительными проверками из-за санкций, и рекомендовал осуществлять переводы через крупные российские банки с офисами в Китае.

Другой участник форума, Botox, рассказал, что возврат ускорился после оплаты дополнительной комиссии за розыск платежа.

Пользователь finance1016 посоветовал отправителю из Китая сделать запрос на возврат через систему SWIFT и тщательно перепроверить все данные для исключения новых ошибок.

Viktorimoroz указал на важность наличия договора с агентом в Китае, где прописаны сроки возврата, подчеркнув при этом, что даже это не всегда гарантирует быструю процедуру.

Сегодня, 20 марта 2025 года, Пава сообщил форумчанам о завершении истории. Деньги были возвращены спустя 5,5 месяцев, однако сумма оказалась меньше первоначальной из-за падения курса юаня.