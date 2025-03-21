Для НДФЛ с матвыгоды по старым договорам займа действуют старые правила НК

Таким образом, по жилищным займам остались старые правила. Но действуют они только для договоров, заключенных до 31.12.2024.
Об этом сообщает Минфин в письме от 15.11.2024 № 03-04-06/113280.
Доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах по займам на покупку жилья освобождаются от НДФЛ при соблюдении условий:
Договор займа (кредита/ипотеки) заключен до 31.12.2024 включительно.
У заемщика есть право на получение имущественного вычета, подтвержденное налоговым органом.
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