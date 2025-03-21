Для НДФЛ с матвыгоды по старым договорам займа действуют старые правила НК

С 01.01.2024 (задним числом, в августе 2024-го) изменили правила расчета НДФЛ с материальной выгоды по экономии на процентах. В том числе убрали льготу для тех, кто брал заем на покупку жилья. Но потом в октябре 2024-го эту льготу вернули также задним числом с 01.01.2024.

Таким образом, по жилищным займам остались старые правила. Но действуют они только для договоров, заключенных до 31.12.2024.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.11.2024 № 03-04-06/113280.

Доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах по займам на покупку жилья освобождаются от НДФЛ при соблюдении условий: