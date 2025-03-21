Стартовал прием заявок на XXVI рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

По итогам ежегодного проекта Ассоциации менеджеров будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях. «Клерк» стал информационным партнером проекта.

В этом году официальный классификатор рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» включает 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений. Прием заявок продлится до 15 июня. Спешите принять участие!

«Каждый из менеджеров, чьи имена ежегодно публикуются на страницах “ТОП-1000” — это не просто профессионалы, но и настоящие лидеры, готовые брать на себя ответственность за результаты своих команд, организаций, за будущее российской экономики», — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших». Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

Выбор лауреатов рейтинга будет проходить в несколько этапов – подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, публикация результатов.

Ассоциация менеджеров представит итоги XXVI рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» 23 сентября.

Докажите, что вы лучший менеджер в своей сфере, участвуйте в рейтинге!