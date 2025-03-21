Новак поручил не допускать нерыночный темп повышения цен на товары в регионах

Участники обсудили практику заключения субъектами РФ соглашений с хозяйствующими субъектами для стабилизации цен на товары.

«У нас идет активная совместная работа с Центральным банком, с федеральными органами исполнительной власти по мерам снижения инфляции. Это приоритет Правительства. Последние три недели инфляция замедляется. Правительством принято постановление о допустимости заключения регионами временных соглашений о стабилизации цен с производителями продовольственных и непродовольственных товаров, а также организациями торговли. Это дало возможность регионам, где такие соглашения действуют, добиться повышения ценовой доступности ряда товаров и сокращения темпов торговых наценок по сравнению с теми регионами, где такие соглашения не заключены», – отметил Новак.

По информации представителя Федеральной антимонопольной службы, сейчас соглашения действуют в 50 регионах с участием 159 производителей, 20 оптовых организаций и более 14 тыс. организаций торговли.

Вице-премьер обратил внимание на необходимость не допускать нерыночного темпа повышения цен на потребительские товары на региональном уровне. Руководителям регионов поручено активно использовать инструмент соглашений о стабилизации цен. А тем, кто уже имеет соглашения, – проанализировать их эффективность.