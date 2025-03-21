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АУСН

ИП на АУСН не платит страховые взносы за себя. Но есть исключение

Предприниматели, перешедшие на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), не платят страховые взносы за себя. Речь идет о платежах на медицинское, пенсионное и социальное страхование — для них установлены нулевые тарифы.

ИП также освобождены от фиксированных взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 тысяч рублей. Однако те, кто совмещает бизнес с профессиональной деятельностью, не являющейся предпринимательской, должны уплачивать 1% на обязательное пенсионное страхование с суммы, превышающей указанный лимит, если доход получен вне предпринимательства.

УФНС напоминает, что перейти на АУСН можно:

  • с 1 января следующего года — всем плательщикам при соблюдении установленных ограничений по АУСН;

  • с 1 числа любого месяца текущего года – применяющим УСН или НПД при соблюдении установленных ограничений по АУСН;

  • с момента регистрации организации или предпринимателя – вновь зарегистрированным налогоплательщикам при соблюдении установленных ограничений по АУСН.

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