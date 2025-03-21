ИП на АУСН не платит страховые взносы за себя. Но есть исключение

ИП также освобождены от фиксированных взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 тысяч рублей. Однако те, кто совмещает бизнес с профессиональной деятельностью, не являющейся предпринимательской, должны уплачивать 1% на обязательное пенсионное страхование с суммы, превышающей указанный лимит, если доход получен вне предпринимательства.
УФНС напоминает, что перейти на АУСН можно:
с 1 января следующего года — всем плательщикам при соблюдении установленных ограничений по АУСН;
с 1 числа любого месяца текущего года – применяющим УСН или НПД при соблюдении установленных ограничений по АУСН;
с момента регистрации организации или предпринимателя – вновь зарегистрированным налогоплательщикам при соблюдении установленных ограничений по АУСН.
Начать дискуссию