ИП на АУСН не платит страховые взносы за себя. Но есть исключение

Предприниматели, перешедшие на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), не платят страховые взносы за себя. Речь идет о платежах на медицинское, пенсионное и социальное страхование — для них установлены нулевые тарифы.

ИП также освобождены от фиксированных взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 тысяч рублей. Однако те, кто совмещает бизнес с профессиональной деятельностью, не являющейся предпринимательской, должны уплачивать 1% на обязательное пенсионное страхование с суммы, превышающей указанный лимит, если доход получен вне предпринимательства.

УФНС напоминает, что перейти на АУСН можно: