ЦБ привел аргументы, почему не изменил ключевую ставку

Вот основные аргументы ЦБ за сохранение ключевой ставки на прежнем уровне:

Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. А рост кредитования остается сдержанным, при этом сберегательная активность населения — высокой.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что в том числе связано с укреплением рубля.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. В то же время оперативные данные и опросы предприятий говорят о более умеренном росте экономической активности в начале 2025 года по сравнению с 4 кв. 2024.

Рынок труда остается жестким. Безработица на исторических минимумах. Однако появляется все больше признаков снижения напряженности. По данным опросов, продолжает сокращаться доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. В то же время рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов.

Несмотря на некоторое уменьшение депозитных ставок, сохраняется высокий приток средств граждан на текущие счета и срочные депозиты. При этом рост доходов позволяет населению одновременно наращивать сбережения и потребление. Кредитная активность остается сдержанной.