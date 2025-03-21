Цифра приходит в ЖКХ: стартовал пилотный проект ФГИС «Тариф»

В 2025 году в ряде регионов России стартует тестирование федеральной государственной информационной системы «Тариф». Первыми участниками пилотного проекта станут Татарстан и Челябинская область.

Соглашения с тарифными регуляторами этих регионов заключены в рамках практического семинара в сфере тарифного регулирования. В рамках проекта стороны протестируют цифровые сервисы для контроля тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщает ФАС, система разрабатывается совместно с Минцифры на базе платформы «ГосТех». Ее внедрение позволит перевести все процессы тарифного регулирования в цифровой формат, а также ввести автоматизированный мониторинг выполнения инвестиционных программ компаниями ЖКХ. Это, по мнению разработчиков, сократит административную нагрузку на региональные органы власти и бизнес.

В ближайшее время ФАС планирует подключить к проекту другие регионы и расширить список участников эксперимента.