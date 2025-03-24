⏳ Не забудьте сдать ЕНП-уведомление и декларации

До 25 марта 2025 года необходимо представить следующую отчетность:

персонифицированные сведения о физлицах за февраль 2025 года;

декларация по налогу на прибыль за 2024 год;

декларация по налогу на прибыль за январь-февраль 2025 года (по фактической прибыли);

декларация по УСН за 2024 год (для организаций);

декларация по ЕСХН за 2024 год.

Также 25.03.2025 – срок сдачи уведомления по ЕНП, в котором будет НДФЛ за 01.03.25 – 22.03.25 и страховые взносы за февраль. Состав уведомления мы разбирали тут.

Календарь бухгалтера и плательщика на 2025 год смотрите тут.

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