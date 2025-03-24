На услуги упрощенцев по техприсоединению НДС надо накручивать сверху

База по НДС – это цена рыночная товара, работы, услуги. На нее начисляют НДС. Это правило работает и по услугам по техническому присоединению.

Разъяснение дает Минфин в письме от 30.01.2025 № 03-07-11/8130.

Ситуация: цена за технологическое присоединение определена для организации (ООО на УСН) на основании решения региональной службы по тарифам. Договоры с заказчиками заключаются в 2024 году (когда еще нет НДС) со сроком исполнения в 2025 году (когда НДС уже есть).

Минфин не стал пояснять, как прописать в договорах-2024 нюанс про НДС-2025, хотя его об этом спрашивали.

Но что касается реализации 2025 года, то она облагается НДС, причем сверх цены.

Налоговая база по НДС определяется как стоимость работ, услуг, исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК, и без включения в них НДС.

При этом сумма НДС, исчисленная исходя из указанной налоговой базы, предъявляется к уплате покупателю дополнительно к цене (тарифу) реализуемых работ, услуг).

Таким образом, компания должна начислять НДС сверх цены, которая была утверждена региональной службы по тарифам.