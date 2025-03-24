Нерезидентам продлили запрет на вывод денег с брокерских счетов

Иностранцы не смогут еще полгода переводить средства за границу с брокерских счетов.

Центробанк на полгода продлил ограничения для нерезидентов из недружественных стран. Они не смогут переводить за границу деньги с брокерских счетов и со счетов доверительных управляющих.

Такие ограничения установили с 1 апреля 2022 года, затем их продляли каждые шесть месяцев.

«Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор свое решение объяснил тем, что нужно поддержать финансовую стабильность.