Минфин пока что не думает вводить акциз на чипсы

Идеи запретить продажу чипсов детям, ввести на них акциз и ограничить рекламу пока что не дошли до Минфина.

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что Минфин не обсуждает возможность сделать чипсы подакцизным товаром.

«Нет, таких инициатив сейчас в Минфине не обсуждается», — заявил Алексей Сазанов.

Недавно глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину установит акциз на чипсы, запретить из продажу несовершеннолетним, а также ограничить рекламу по аналогии с алкоголем и табаком. Это хотят сделать потому, что чипсы считаются вредным продуктом.