С 1 сентября 2025 года будут маркировать больше сладостей и кондитерских изделий

В настоящее время проект постановления Правительства, разработанный Минпромторгом, проходит стадию регулирующего воздействия на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ID проекта 155720. Участники оборота сладостей и кондитерских изделий должны представлять ‎в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации и вводе в оборот сладостей и кондитерских изделий в следующие сроки:

с 1 декабря 2025 года — в отношении драже, ириса, халвы, мармелада, пастилы, зефира, восточных сладостей, какао-пасты, хлебобулочных изделий, тортов и пирожных (длительного и недлительного хранения); изделий сухарных и печенья; семян кунжута и подсолнечника; джемов, желе фруктовых и ягодных; пюре и паст фруктовых, ягодных и ореховых; фруктов, орехов, кожуры фруктов и прочих частей растений засахаренных и т.д.

с 1 марта 2026 года — в отношении десертов замороженных, изделий хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; изделий сухарных и печенья; торты и пирожные длительного хранения, продукции детского питания и диетической и др.

с 1 мая 2026 года — в отношении шоколада белого, карамели, семян кунжута и подсолнечника, глазури шоколадной, шоколада в упакованном виде, изделий шоколадных с начинкой и без начинки, конфет шоколадных, резинки жевательной, меда искусственного и пр.

Ответственность за нарушение обязательных требований ‎к маркировке предусмотрена статьями 15.12 и 15.12.1 КоАП и статьей 171.1 УК.