96% СРО арбитражных управляющих работают в регистре ФНС

Арбитражные управляющие и СРО теперь могут получать информацию о должниках в режиме реального времени через сервис в регистре ФНС.

ФНС подвела итоги четырех месяцев работы регистра арбитражных управляющих.

Первый рейтинг был опубликован 23 ноября 2024 года. В расчете баллов на 1 января 2025 года учли 347,8 тыс. процедур банкротства. Заявление о несогласии с выставленными баллами подали арбитражные управляющие, которые участвовали в 63 процедурах. Это составило 0,02% от всех дел.

В процедуре выбора арбитражных управляющих участвовали свыше 80% всех зарегистрированных СРО.

«Впервые выбирали не случайным образом, а на основе рейтинговых баллов, подтверждающих эффективность и законность деятельности управляющих в предыдущих процедурах банкротства. СРО и АУ имели возможность заранее оценить должников и принять осознанное решение об участии в процедуре выбора», — сказано на сайте ФНС.

Регистр арбитражных управляющих стал площадкой для обмена данными с ФНС. Там можно получить информацию о должнике и изучить все документы о нем, которые есть у налоговых органов. До этого момента арбитражные управляющие тратили много дней на запрос бумажных документов.

Рабочие кабинеты системы позволяют получат 29 видов сведений в течение суток. Функционал применяют 96% СРО и больше половины всех зарегистрированных арбитражных управляющих.