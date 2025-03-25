ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке до 20%

Зарплатные клиенты банка смогут оформить ипотеку с первым взносом 20% вместо 30%, а остальным нужно внести 30% вместо 50%.

С 25 марта 2025 года ВТБ смягчил условия по рыночным ипотечным программам. Теперь зарплатные клиенты банка смогут получить средства на покупку жилья при первоначальном взносе от 20%. Для остальных взнос будет от 30%.

Раньше зарплатные клиенты ВТБ могли оформить ипотеку с первым взносом от 30%, а остальные заемщики были обязаны внести минимум 50% стоимости жилья.

«Меньшая сумма накоплений для старта позволит заемщикам быстрее выйти на сделку, а разницу они смогут продолжать приумножать на высокодоходных депозитах», — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Новые условия будут действовать при покупке квартир, апартаментов, готовых частных домов, машино-мест и кладовых помещений. Для тех, кому нужен кредит на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или покупку коммерческой недвижимости, условия будут прежними — 30% для зарплатных клиентов и 50% для остальных.