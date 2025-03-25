Сумму авансового платежа можно уменьшить на страховые взносы, даже если они будут уплачены в 2026 году

Бизнес на УСН может уменьшить сумму авансового платежа за первый квартал 2025 на страховые взносы в размере 1%, которые будут уплачены в 2026 году.
«Страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, за 2024 год для уменьшения налога по УСН могут быть признаны по выбору налогоплательщика подлежащими уплате как в 2024, так и в 2025 году», — ответил представитель налоговой в чате ФНС.
Также он добавил, что в аналогичном порядке нужно учитывать страховые взносы за последующие расчетные периоды. Эти разъяснения также есть в письме ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@.
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