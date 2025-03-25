Сумму авансового платежа можно уменьшить на страховые взносы, даже если они будут уплачены в 2026 году

Страховые взносы с доходов, которые превышают 300 тысяч рублей, можно использовать для уменьшения налога по упрощенке. Период может выбирать сам налогоплательщик.

Бизнес на УСН может уменьшить сумму авансового платежа за первый квартал 2025 на страховые взносы в размере 1%, которые будут уплачены в 2026 году.

«Страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, за 2024 год для уменьшения налога по УСН могут быть признаны по выбору налогоплательщика подлежащими уплате как в 2024, так и в 2025 году», — ответил представитель налоговой в чате ФНС.

Также он добавил, что в аналогичном порядке нужно учитывать страховые взносы за последующие расчетные периоды. Эти разъяснения также есть в письме ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@.