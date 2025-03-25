🍹 Чтобы не платить акциз за напитки, производители должны доказать, что в их напитке мало сахара

Характеристики сахаросодержащих напитков:
упакованы в потребительскую или транспортную упаковку;
изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды;
в состав входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), или сироп с сахаром, или мед;
количество углеводов в пищевой ценности – более 5 граммов на 100 мл напитка;
объемная доля этилового спирта не превышает 1,2 процента включительно.
Идентификация напитков в качестве сахаросодержащих напитков имеет ключевое значение для акциза.
Для этого годятся все документы, на основании которых могут быть сделаны выводы о наличии или отсутствии у таких товаров требуемых характеристик.
Это могут быть сведения о количественном составе, доказательные материалы при декларировании соответствия, техническая документация.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.02.2025 № 03-13-06/12963.
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