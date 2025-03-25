Селлеры маркетплейсов получат отметку за авторизацию на Госуслугах

Новый значок подтвердит надежность продавца, а авторизация через портал Госуслуг станет дополнительным инструментом защиты.

Маркетплейсы и онлайн-сервисы планируют запустить систему маркировки проверенных продавцов, которые подтвердят свои аккаунты через портал Госуслуг.

«Маркетплейсы и классифайды будут отмечать профили продавцов, прошедших верификацию через портал Госуслуг, специальным визуальным индикатором», — сказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

У покупателей появится новый простой инструмент оценки надежности селлера. Это снизит риск нарваться на мошенников при онлайн-покупках.

Также поправки дадут онлайн-сервисам право использовать биометрию как дополнительный инструмент защиты личного кабинета как для бизнеса, как и для покупателей.