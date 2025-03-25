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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: работодателям предложили «торговаться» за соискателя, в приложении «Честный ЗНАК» можно сравнивать цены, а VK запустит новую платформу Max

Подготовили обзор главных событий дня — 25 марта 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Объем экспорта шоколада из РФ в 2024 году вырос на 8% и составил почти $850 млн. Российский шоколад поставлялся на рынки 90 стран, на Казахстан и Белоруссию совокупно пришлось около 40% экспортной выручки в данном сегменте.

  • Онлайн-платформа недвижимости М2 («Метр квадратный») расширила сервис «Защита сделки» на покупку квартир в новостройках по договорам уступки прав требования (ДУПТ). Услуга предлагает безопасную покупку такого жилья и гарантирует, что новый владелец не потеряет недвижимость или деньги.

  • Технологический холдинг VK запустит бета-версию цифровой платформы Max, которая может стать российским аналогом китайского WeChat. Планируется, что бета-версия Max весной 2025 года появится одновременно на iOS и Android. 

  • SuperJob начал тестировать «аукционы», где работодатели смогут открыто «торговаться» за соискателя. При повышении зарплатного предложения каждый шаг на аукционе составляет не менее 5% от оффера, ограничений по сумме шага нет. Кроме зарплаты компании могут выставить другие условия — например, гибкий или удаленный график работы, расширенный ДМС, программы обучения.

  • В небе над Европой сняли загадочные светящиеся спирали — это след от ледяного ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Процесс мог произойти из-за разведывательного спутника NROL-69, который сегодня вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX.

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  • В России начали продавать полисы долевого страхования жизни. Первый такой полис выпустила компания «Ренессанс жизнь». По оценке компании, в базовом сценарии будущая доходность фондов, приобретаемых в инвестиционную часть программы, составит 22,6–28,2%.

  • В приложении «Честный ЗНАК» появилась возможность сравнивать цены и бронировать лекарства в аптеках. Это особенно удобно для родителей с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья.

  • Сеть пиццерий «Додо» объявила о запуске новой и первой в России функции — заказ пиццы голосом через Telegram-бота. Новый пользователь сможет сделать заказ всего за 30-40 секунд, в сравнении с тремя минутами, требующимися для аналогичной операции без использования голоса. Бот работает на доставку, а в меню пока только хиты.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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