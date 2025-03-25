⚡️ Итоги дня: работодателям предложили «торговаться» за соискателя, в приложении «Честный ЗНАК» можно сравнивать цены, а VK запустит новую платформу Max

Объем экспорта шоколада из РФ в 2024 году вырос на 8% и составил почти $850 млн. Российский шоколад поставлялся на рынки 90 стран, на Казахстан и Белоруссию совокупно пришлось около 40% экспортной выручки в данном сегменте.

Онлайн-платформа недвижимости М2 («Метр квадратный») расширила сервис «Защита сделки» на покупку квартир в новостройках по договорам уступки прав требования (ДУПТ). Услуга предлагает безопасную покупку такого жилья и гарантирует, что новый владелец не потеряет недвижимость или деньги.

Технологический холдинг VK запустит бета-версию цифровой платформы Max, которая может стать российским аналогом китайского WeChat. Планируется, что бета-версия Max весной 2025 года появится одновременно на iOS и Android.

SuperJob начал тестировать «аукционы», где работодатели смогут открыто «торговаться» за соискателя. При повышении зарплатного предложения каждый шаг на аукционе составляет не менее 5% от оффера, ограничений по сумме шага нет. Кроме зарплаты компании могут выставить другие условия — например, гибкий или удаленный график работы, расширенный ДМС, программы обучения.