30 апреля 2025 года – последний срок сдачи декларации по форме 3-НДФЛ

До этого срока физлица обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2024 году.

Декларацию 3-НДФЛ за 2024 год в инспекцию обязаны представить лица, получившие:

доход от продажи недвижимости, находившейся в собственности менее минимального срока владения, а также получившие доход от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

в дар от физлиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи;

вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, — в сумме до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

доходы от источников, находящихся за пределами РФ.

Задекларировать полученные в 2024 году доходы должны также ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Удобнее всего заполнить и отправить налоговую декларацию 3-НДФЛ через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или с помощью программы «Декларация», которую можно скачать на сайте ФНС в разделе «Сервисы и госуслуги».

Оплатить самостоятельно исчисленный в декларации НДФЛ нужно не позднее 15 июля текущего года. Об этом напоминает ФНС на своем сайте.

Ведомство также сообщает, что на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год только для получения вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи декларации не распространяется. Они могут направить декларацию в инспекцию в любое время в течение года.