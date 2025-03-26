Испорченный товар нельзя включить в расходы при УСН

Перечень расходов при УСН – закрытый. Расходы в виде стоимости уничтоженных или испорченных запасов, товаров, материалов в этот перечень не включены.
Об этом сообщает Минфин в письме от 30.01.2025 № 03-03-06/1/7801.
Таким образом, уничтоженный или испорченный товар не учитывают в расходах при УСН.
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