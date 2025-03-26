Испорченный товар нельзя включить в расходы при УСН

На ОСНО к внереализационным расходам относятся потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других ЧС, в том числе – стоимость уничтоженных или испорченных запасов, товаров, материалов и иного имущества. На УСН такой нормы нет.

Перечень расходов при УСН – закрытый. Расходы в виде стоимости уничтоженных или испорченных запасов, товаров, материалов в этот перечень не включены.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.01.2025 № 03-03-06/1/7801.

Таким образом, уничтоженный или испорченный товар не учитывают в расходах при УСН.