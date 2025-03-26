ЦОК ОК Кадры 1С 26.03 Мобильный
Электронная отчетность

Бухгалтерскую и налоговую отчетность можно сдать электронно через сайт ФНС

До 01.07.2025 действует эксперимент по бесплатной сдаче электронной отчетности через сайт ФНС.

Сделать это позволяет сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде».

Необходимо сформировать файл отчетности в программе, отправить его через сервис (без участия операторов ЭДО) и подписать там своей квалифицированной электронной подписью.

Со всеми нюансами этого процесса можно ознакомиться в памятке, которую подготовили налоговики.

Недавно мы приводили ответ ФНС, можно ли сдать отчетность через ЛК юрлица.

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