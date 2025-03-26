Бухгалтерскую и налоговую отчетность можно сдать электронно через сайт ФНС

Сделать это позволяет сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде».
Необходимо сформировать файл отчетности в программе, отправить его через сервис (без участия операторов ЭДО) и подписать там своей квалифицированной электронной подписью.
Со всеми нюансами этого процесса можно ознакомиться в памятке, которую подготовили налоговики.
Недавно мы приводили ответ ФНС, можно ли сдать отчетность через ЛК юрлица.
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