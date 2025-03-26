С 1 апреля начнет действовать новое освобождение от НДС

С 01.04.2025 работы подрядчика по договору строительного подряда с использованием счетов эскроу освобождаются от НДС.

Это касается договоров, заключенных с физлицами по закону от 22.07.2024 № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».

Освобождение от НДС будет, если договор стройподряда жилого дома предусматривает условие об обязанности заказчика в целях уплаты цены открыть счет эскроу, уточняет УФНС. Его открывают в уполномоченном банке, предоставившем целевой кредит подрядчику. А при отсутствии у подрядчика целевого кредита — в уполномоченном банке, в отношении которого стороны договора согласились разместить денежные средства на указанные цели.

Счет эскроу банк (эскроу-агент) открывает для учета и блокирования денег, полученных от владельца счета — заказчика подряда (депонента) в счет уплаты цены такого договора. А также в целях передачи эскроу-агентом этих средств подрядчику (бенефициару).

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