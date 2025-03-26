Налог на УСН «Доходы - расходы» теперь можно уменьшить на взносы без их фактической оплаты

Пятница, 28 марта, это крайний срок уплаты налога по УСН за 2024 год в составе единого налогового платежа (ЕНП).

С 2025 года ИП на доходно-расходной упрощенке могут уменьшать налог на фиксированные взносы заранее. То есть не дожидаясь срока их уплаты и не резервируя деньги на ЕНС.

Раньше такое право было предоставлено лишь тем, кто находится на объекте «Доходы».

Что касается взносов 1% с доходов за 2025 год, подлежащих уплате до 01.07.2026, то они могут быть учтены в составе расходов по УСН как в 2025 году, так и в 2026 году.

При этом, если страховые взносы учтены в расходах в 2025 году, то уже в 2026 году повторно они не учитываются, уточняют налоговики.

Календарь бухгалтера и налогоплательщика (налогового агента) на 2025 год смотрите тут.

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