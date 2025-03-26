⚡️ Итоги дня: ЛДПР запатентует бренд «Жириновский», средний чек на маркетплейсах упадет на 8%, а дилеры снизили цены на китайские авто

В России подешевели новые китайские машины. Крупные скидки на новые китайские автомобили — до 1 млн рублей — появились из-за переполненных складов и высоких ставок по кредитам.

Средний чек при покупке товаров на маркетплейсах по итогам 2025 года снизится более чем на 8%, до 1,3 тыс. рублей. Это связано с тем, что потребители все чаще покупают на интернет-площадках недорогие товары.

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» начнет доставлять одежду, обувь, электронику, книги, автотовары, косметику люксовых брендов из ассортимента «Мегамаркета» с доставкой от 15 минут или день в день.

«Яндекс Фабрика» (производственное подразделение «Яндекса») начала продавать товары под своими брендами на Lamoda, Ozon и Wildberries, а также в интернет-магазинах «Всеинструменты.ру» и «Сантехника-онлайн».

«Яндекс Лавка» добавила доставку из партнерских зоомагазинов. Это сети «Четыре лапы» и «Бетховен». Пользователям доступно около 5 тыс. товаров. К заказу можно добавлять продукты из ассортимента «Лавки» или лекарства из партнерских аптек. Курьер привезет все вместе.

Сервис с ИИ-персонажами Character AI добавил функцию, которая покажет родителям, с какими ботами общается их ребенок. При этом содержание чатов не раскроют. Взрослый сможет без регистрации и профиля увидеть, сколько времени ребенок в среднем проводит в сервисе каждый день.

Каршеринг «Делимобиль» запустил междугородные путешествия. Услуга доступна в тарифе «Межгород», стоимость поездки начинается от 3,5 тыс. рублей. Сейчас новый тариф работает по направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи и обратно.