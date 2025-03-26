В реестр контролируемых лиц попали 640 тысяч мигрантов

До 30 апреля у мигрантов из реестра есть возможность легализовать свое пребывание в России. Если этого не сделать, иностранцев вышлют из РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в реестре контролируемых лиц уже около 640 тыс. мигрантов. Главная цель этого интернет-сервиса — ограничить количество иностранцев, которые пребывают в стране без законных оснований.

«Это база МВД об иностранцах, которые находятся нелегально в России. Там, мне кажется, тоже отличная была работа проведена нашим МВД — введены ограничения для незаконно находящихся в стране мигрантов. Это закон, соответственно, был, туда включили около 640 тыс. лиц», — сказал Мишустин

У тех, кто попал в список, есть возможность до 30 апреля подтвердить законность пребывания в стране. Нужно явиться в правоохранительные органы и предоставить нужные документы. Тогда мигрантов исключат из реестра.

Также с 30 июня 2025 года в России будут внедрять цифровой профиль мигранта, он заменит бумажный патент.

Реестр контролируемых лиц запустили 5 февраля 2025 года. В него попали иностранцы, подлежащие высылке из РФ. Те, кто находится в списке, не могут менять место жительства, заключать брак, регистрировать недвижимость или транспортные средства. Если работодатель примет на работу сотрудника, который есть в реестре, то ему грозит штраф.