Научим работать с кадрами и составлять отчетность в 1С:ЗУП на новом онлайн-курсе «Кадровый учет в 1С:ЗУП»

Вы сможете выполнять любые, даже самые сложные операции по кадровому учету в последней версии в 1С:ЗУП. Освоите функции для формирования и сдачи отчетности — 6-НДФЛ, РСВ, СТД-Р и т. д. в ФНС и СФР. Сможете автоматизировать ежедневную рутину, а освободившееся время потратить на повышение квалификации и карьерный рост.

В марте 2025 года в ТК РФ вступает ряд изменений. Теперь работодатели должны начислять наставникам доплату, а при увольнении обязаны оплатить неиспользованные отгулы, перемены также коснулись воинского учета. В след за новыми задачами разработчики 1С добавляют в программу новые полезные функции. Расскажем, как с нуля настроить программу и справочники 1С:ЗУП, научим применять новые возможности ПО и решать задачи не вручную, а с помощью инструментов 1С:ЗУП на новом онлайн-курсе «Кадровый учет в 1С:ЗУП».

Вы узнаете, как подать ЕФС-1 в разных случаях и персонифицированные сведения о физических лицах, научитесь составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровую отчетность: РСВ, СТД-Р и т. д.

На реальных задачах отработаете составление договоров, оформление пособий и внутренних нормативных актов, пошагово разберете процесс настройки и выполнения любых операций в 1С:ЗУП.

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Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

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