Для бизнеса запускают «ЯндексДоски» и добавляют ИИ в почту и «Телемост»

Для корпоративных клиентов откроется сервис «ЯндексДоски», в почте и «Телемосте» станут доступны функции на базе искусственного интеллекта

Крупным компаниям предложат набор инструментов для администрирования и управления безопасностью, например, распределять доступы по ролевой модели. Появится возможность гибко настраивать двухфакторную аутентификацию (2FA) для отдельных пользователей или групп.

«ЯндексДоски» — сервис для совместной работы с онлайн-досками, ранее доступный только крупному бизнесу по модели on-premises. Теперь компании могут использовать его в облаке для мозговых штурмов, создания карт пользовательского пути и визуализации данных.

В корпоративной почте заработает «Нейрофильтр» — инструмент на базе YandexGPT, составляющий дайджест важных писем за неделю.

«Телемост» уже перешел на новую платформу с поддержкой 4K-трансляций и встреч на тысячу участников. А также появится функция суммаризации с расшифровкой разговоров участников и составлением конспекта.

«Яндекс 360» — виртуальный офис, который входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech. Структура предлагает комплексные решения для бизнеса, в частности платформу полного цикла для обработки и хранения данных, инструменты для коммуникаций и совместной работы, сервисы для визуализации и анализа данных. Объема рынка, на котором работает Yandex b2b Tech, вырастет с 240 млрд руб. в 2024 году до 510 млрд руб. в 2028.