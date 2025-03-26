Ariston вернул контроль над российскими активами после заявления Мишустина

Компания Ariston заявила о восстановлении контроля над российским подразделением «Аристон Термо Рус», которое находилось под внешним управлением почти год.

Активы были возвращены через несколько часов после того, как премьер-министр Михаил Мишустин озвучил условия возвращения западных компаний на российский рынок.

Указ об исключении компании «Аристон Термо Рус» из списка предприятий, находящихся под внешним управлением, был подписан Владимиром Путиным в среду, 26 марта. Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони выразил удовлетворение решением российских властей и заявил, что компания намерена возобновить полноценную работу с местным руководством, соблюдая действующие санкции.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей дочерней компанией в России. Это отражает признание наших многолетних ответственных инвестиций и поддержки более 300 российских сотрудников», — подчеркнул Паоло Мерлони.

Отмечается, что теперь Ariston предстоит пересмотреть принятое ранее решение об отделении «Аристон Термо Рус» от международного бизнеса.