Ariston вернул контроль над российскими активами после заявления Мишустина

Активы были возвращены через несколько часов после того, как премьер-министр Михаил Мишустин озвучил условия возвращения западных компаний на российский рынок.
Указ об исключении компании «Аристон Термо Рус» из списка предприятий, находящихся под внешним управлением, был подписан Владимиром Путиным в среду, 26 марта. Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони выразил удовлетворение решением российских властей и заявил, что компания намерена возобновить полноценную работу с местным руководством, соблюдая действующие санкции.
«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей дочерней компанией в России. Это отражает признание наших многолетних ответственных инвестиций и поддержки более 300 российских сотрудников», — подчеркнул Паоло Мерлони.
Отмечается, что теперь Ariston предстоит пересмотреть принятое ранее решение об отделении «Аристон Термо Рус» от международного бизнеса.
Возвращение активов Ariston совпало с выступлением премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме, где были озвучены условия возвращения западных компаний, среди которых главным стало сохранение работы через дочерние предприятия и ответственное отношение к сотрудникам.
Напомним, указ о введении внешнего управления над активами иностранных компаний действует с весны 2023 года. Среди компаний, ранее потерявших контроль над своими российскими активами, были Carlsberg, Danone и автодилер «Рольф». В апреле 2024 года активы Ariston в России были временно переданы «Газпрому».
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