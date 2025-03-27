Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что Центробанк может перейти к снижению ключевой ставки на следующем заседании. Оно запланировано на 25 апреля 2025 года.

«Вполне возможно, что на следующем заседании Центральный банк уже начнет снижать ключевую ставку, не быстро, конечно. На этот фактор влияет не только политика ЦБ, но и жесткая бюджетная политика правительства», — сказал Аксаков.

Недавно мы писали, что 21 марта 2025 года совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%.