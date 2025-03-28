Пошаговая инструкция: как внедрить электронную транспортную накладную. Смотрите видео!

В этом видео вы узнаете о том, что такое электронная транспортная накладная и как начать ее применять.
Эксперты сервиса «Платформа ЭПД» Дмитрий Аникин и Александр Козлов затронут следующие важные темы:
Что такое электронная транспортная накладная (ЭТрН) и зачем сейчас на нее переходить;
Ключевые изменения 2025 года: обязательность и добровольность использования ЭТрН;
Результаты эксперимента по перевозкам спиртосодержащей продукции с применением ЭТрН;
Какие этапы необходимо пройти для старта работы с ЭТрН;
Успешные примеры внедрения ЭТрН в транспортных компаниях. Основные ошибки и способы их избежать;
Ответы на вопросы.
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