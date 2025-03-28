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Пошаговая инструкция: как внедрить электронную транспортную накладную. Смотрите видео!

Всем, кто имеет отношение к ЭДО в перевозках и бухгалтерии будет полезно узнать, как правильно вести электронный документооборот в грузоперевозках.

В этом видео вы узнаете о том, что такое электронная транспортная накладная и как начать ее применять.

Эксперты сервиса «Платформа ЭПД» Дмитрий Аникин и Александр Козлов затронут следующие важные темы:

  • Что такое электронная транспортная накладная (ЭТрН) и зачем сейчас на нее переходить;

  • Ключевые изменения 2025 года: обязательность и добровольность использования ЭТрН;

  • Результаты эксперимента по перевозкам спиртосодержащей продукции с применением ЭТрН;

  • Какие этапы необходимо пройти для старта работы с ЭТрН;

  • Успешные примеры внедрения ЭТрН в транспортных компаниях. Основные ошибки и способы их избежать;

  • Ответы на вопросы.

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