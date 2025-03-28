Пошаговая инструкция: как внедрить электронную транспортную накладную. Смотрите видео!

Всем, кто имеет отношение к ЭДО в перевозках и бухгалтерии будет полезно узнать, как правильно вести электронный документооборот в грузоперевозках.

В этом видео вы узнаете о том, что такое электронная транспортная накладная и как начать ее применять.

Эксперты сервиса «Платформа ЭПД» Дмитрий Аникин и Александр Козлов затронут следующие важные темы: