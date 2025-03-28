Путин: в сфере финансов все стабильно, но денег всегда не хватает

Несмотря на нехватку денег, государству все равно нужно формировать резервы, чтобы не допустить макроэкономических проблем и роста инфляции.

Президент Владимир Путин заявил о том, что экономика РФ находится в стабильном состоянии, даже несмотря на то, что денег всегда не хватает.

«Все стабильно в сфере государственных финансов, в сфере экономики, но всегда денег не хватает. Нет, такого я не помню за все годы своей работы, чтобы кто-то говорил из тех, кто руководит финансами, экономикой, что не знаем, куда деньги девать», — заявил Путин.

Также он добавил, что в период высоких цен на нефть экономисты откладывали средства в резервы, но этого «все равно не хватало». Если не создавать резервы, то наступят макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция. Глава государства считает, что деньги нужно в любом случае откладывать, а то, что осталось, направить на бюджетные расходы.

По данным Президента, рост российской экономики составил 4,1%.