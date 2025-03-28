Налоговики привели самые частые ошибки в декларации по УСН

Часто не соблюдают принцип отражения всех доходов и расходов нарастающим итогом — то есть за три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, год. В итоге искажается налоговая база отчетного периода и сумма налога к уплате.

В строке 102 раздела 2.1.1 необходимо указать один из двух признаков:

код 1 — для юрлиц и ИП-работодателей;

код 2 — исключительно для ИП без сотрудников.

Также неверно указывают суммы налога к доплате в разделе 1.1: они должны строго соответствовать рассчитанным суммам налога по всем срокам уплаты. Иное может привести к доначислению налога, начислению пеней, предупреждает УФНС.

Еще упрощенцы неправомерно уменьшают налоговую базу на сумму убытка прошлых лет. В разделе 3 декларации не отражают полученные суммы целевого финансирования (субсидий, грантов), не учитываемые в облагаемой базе.

Тоже ошибка — неверное указание кода корректировки при подаче уточненной декларации. В первичной — код «0». При подаче уточненного расчета цифра должна быть отличная от нуля: для первой корректировки – «1», для второй – «2».

Порядок заполнения декларации УСН утвержден приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.