Налоговики привели самые частые ошибки в декларации по УСН

Часто не соблюдают принцип отражения всех доходов и расходов нарастающим итогом — то есть за три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, год. В итоге искажается налоговая база отчетного периода и сумма налога к уплате.
В строке 102 раздела 2.1.1 необходимо указать один из двух признаков:
код 1 — для юрлиц и ИП-работодателей;
код 2 — исключительно для ИП без сотрудников.
Также неверно указывают суммы налога к доплате в разделе 1.1: они должны строго соответствовать рассчитанным суммам налога по всем срокам уплаты. Иное может привести к доначислению налога, начислению пеней, предупреждает УФНС.
Еще упрощенцы неправомерно уменьшают налоговую базу на сумму убытка прошлых лет. В разделе 3 декларации не отражают полученные суммы целевого финансирования (субсидий, грантов), не учитываемые в облагаемой базе.
Тоже ошибка — неверное указание кода корректировки при подаче уточненной декларации. В первичной — код «0». При подаче уточненного расчета цифра должна быть отличная от нуля: для первой корректировки – «1», для второй – «2».
Порядок заполнения декларации УСН утвержден приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.
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