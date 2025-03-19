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Декларация по УСН

Три частых ошибки ИП в декларации по УСН: примеры

Приближается срок сдачи декларации по УСН за 2024 год. Мы проанализировали вопросы, которые задают наши читатели в форуме и других соцсетях Клерка и подготовили обзор частых ошибок ИП.
Три частых ошибки ИП в декларации по УСН: примеры
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Нарастающий итог

Данные в разделах 2.1.1, 2.1.2 и 2.2 должны идти нарастающим итогом.

Иногда ИП заполняют либо доходы, либо вычет на взносы не нарастающим итогом, а поквартально.

Пример

Доход ИП за каждый квартал 2024 года – 200 тыс. рублей.

В разделе 2.1.1 строки с доходами (110 – 113) и налогом (130 – 133) должны быть заполнены так:

  • 110 = 200 000

  • 111 = 400 000

  • 112 = 600 000

  • 113 = 800 000

  • 130 = 12 000

  • 131 = 24 000

  • 132 = 36 000

  • 133 = 48 000

Вот так заполнять декларацию неправильно:

Вот так декларацию надо заполнить:

Бездоходные кварталы

Если в каком-то квартале не было дохода, ИП иногда ставят прочерки в строках 111 – 113. Так делать не надо.

  • Если во 2 квартале не было дохода, в строке 111 надо повторить сумму из строки 110.

  • Если в 3 квартале не было дохода, в строке 112 надо повторить сумму из строки 111.

  • Если в 4 квартале не было дохода, в строке 113 надо повторить сумму из строки 112.

Пример

Доход ИП за 2024 год:

  • 1 квартал = 200 тыс. рублей

  • 2 квартал = 0

  • 3 квартал = 200 тыс. рублей

  • 4 квартал = 200 тыс. рублей

В разделе 2.1.1 строки 110 – 113 должны быть заполнены так:

  • 110 = 200 000

  • 111 = 200 000

  • 112 = 400 000

  • 113 = 600 000

Вот так заполнять декларацию неправильно:

Вот так декларацию надо заполнить:

Прочерки в строках 110 – 113 могут быть в таких случаях:

  • если весь год не было дохода (прочерк в строках 110 – 113);

  • если в 1 квартале не было дохода (прочерк в строке 110);

  • если в каком-то квартале был возврат покупателю всей суммы дохода, полученной в предыдущем периоде.

Неуплаченные взносы

Фиксированные взносы идут на уменьшение налога независимо от факта уплаты.

Распределять взносы по строкам 140 – 143 декларации можно как угодно. Главное, чтобы за год было учтено не больше, чем положено.

Более того, аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить на взносы 1% с будущего дохода. К моменту составления годовой размер взносов 1% уже известен. И эти взносы можно включить не только в строку 143, но и в строку 140.

Иногда ИП не уменьшают авансы по УСН на взносы до тех пор, пока не уплатят их. Это нецелесообразно.

Пример

Доход ИП за каждый квартал 2024 года – 200 тыс. рублей.

Фиксированные взносы за 2024 год в сумме 49 500 руб. были уплачены в декабре 2024 года.

В разделе 2.1.1 строки 130 – 133 и 140 – 143 надо заполнить так:

  • 130 = 140 = 12 000

  • 131 = 141 = 24 000

  • 132 = 142 = 36 000

  • 133 = 143 = 48 000

Вот так заполнять декларацию можно, но лучше так не делать, потому что это не выгодно для ИП:

Вот так надо заполнить декларацию:

Налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы ИП:

  • фиксированные за 2024 год – независимо от факта уплаты;

  • 1% за 2024 год – независимо от факта уплаты;

  • 1% за 2023 год – независимо от факта уплаты, если не уменьшали на них налог за 2023 год;

  • фиксированные за 2021 и 2022 годы – если они уплачены после 31.12.2022 и на них не уменьшали налог за 2023 год;

  • 1% за 2021 и 2022 годы – если они уплачены после 31.12.2022 и на них не уменьшали налог за 2023 год.

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