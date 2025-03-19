Три частых ошибки ИП в декларации по УСН: примеры

Вот так заполнять декларацию неправильно:

Вот так декларацию надо заполнить:

Если в каком-то квартале не было дохода, ИП иногда ставят прочерки в строках 111 – 113. Так делать не надо.

Если в 4 квартале не было дохода, в строке 113 надо повторить сумму из строки 112.

Если в 3 квартале не было дохода, в строке 112 надо повторить сумму из строки 111.

Если во 2 квартале не было дохода, в строке 111 надо повторить сумму из строки 110.

В разделе 2.1.1 строки 110 – 113 должны быть заполнены так:

Вот так заполнять декларацию неправильно:

Вот так декларацию надо заполнить:

Прочерки в строках 110 – 113 могут быть в таких случаях:

если весь год не было дохода (прочерк в строках 110 – 113);

если в 1 квартале не было дохода (прочерк в строке 110);

если в каком-то квартале был возврат покупателю всей суммы дохода, полученной в предыдущем периоде.

Неуплаченные взносы

Фиксированные взносы идут на уменьшение налога независимо от факта уплаты.

Распределять взносы по строкам 140 – 143 декларации можно как угодно. Главное, чтобы за год было учтено не больше, чем положено.

Более того, аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить на взносы 1% с будущего дохода. К моменту составления годовой размер взносов 1% уже известен. И эти взносы можно включить не только в строку 143, но и в строку 140.

Иногда ИП не уменьшают авансы по УСН на взносы до тех пор, пока не уплатят их. Это нецелесообразно.

Пример Доход ИП за каждый квартал 2024 года – 200 тыс. рублей. Фиксированные взносы за 2024 год в сумме 49 500 руб. были уплачены в декабре 2024 года. В разделе 2.1.1 строки 130 – 133 и 140 – 143 надо заполнить так: 130 = 140 = 12 000

131 = 141 = 24 000

132 = 142 = 36 000

133 = 143 = 48 000