Три частых ошибки ИП в декларации по УСН: примеры

Нарастающий итог
Данные в разделах 2.1.1, 2.1.2 и 2.2 должны идти нарастающим итогом.
Иногда ИП заполняют либо доходы, либо вычет на взносы не нарастающим итогом, а поквартально.
Пример
Доход ИП за каждый квартал 2024 года – 200 тыс. рублей.
В разделе 2.1.1 строки с доходами (110 – 113) и налогом (130 – 133) должны быть заполнены так:
110 = 200 000
111 = 400 000
112 = 600 000
113 = 800 000
130 = 12 000
131 = 24 000
132 = 36 000
133 = 48 000
Вот так заполнять декларацию неправильно:
Вот так декларацию надо заполнить:
Бездоходные кварталы
Если в каком-то квартале не было дохода, ИП иногда ставят прочерки в строках 111 – 113. Так делать не надо.
Если во 2 квартале не было дохода, в строке 111 надо повторить сумму из строки 110.
Если в 3 квартале не было дохода, в строке 112 надо повторить сумму из строки 111.
Если в 4 квартале не было дохода, в строке 113 надо повторить сумму из строки 112.
Пример
Доход ИП за 2024 год:
1 квартал = 200 тыс. рублей
2 квартал = 0
3 квартал = 200 тыс. рублей
4 квартал = 200 тыс. рублей
В разделе 2.1.1 строки 110 – 113 должны быть заполнены так:
110 = 200 000
111 = 200 000
112 = 400 000
113 = 600 000
Вот так заполнять декларацию неправильно:
Вот так декларацию надо заполнить:
Прочерки в строках 110 – 113 могут быть в таких случаях:
если весь год не было дохода (прочерк в строках 110 – 113);
если в 1 квартале не было дохода (прочерк в строке 110);
если в каком-то квартале был возврат покупателю всей суммы дохода, полученной в предыдущем периоде.
Неуплаченные взносы
Фиксированные взносы идут на уменьшение налога независимо от факта уплаты.
Распределять взносы по строкам 140 – 143 декларации можно как угодно. Главное, чтобы за год было учтено не больше, чем положено.
Более того, аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить на взносы 1% с будущего дохода. К моменту составления годовой размер взносов 1% уже известен. И эти взносы можно включить не только в строку 143, но и в строку 140.
Иногда ИП не уменьшают авансы по УСН на взносы до тех пор, пока не уплатят их. Это нецелесообразно.
Пример
Доход ИП за каждый квартал 2024 года – 200 тыс. рублей.
Фиксированные взносы за 2024 год в сумме 49 500 руб. были уплачены в декабре 2024 года.
В разделе 2.1.1 строки 130 – 133 и 140 – 143 надо заполнить так:
130 = 140 = 12 000
131 = 141 = 24 000
132 = 142 = 36 000
133 = 143 = 48 000
Вот так заполнять декларацию можно, но лучше так не делать, потому что это не выгодно для ИП:
Вот так надо заполнить декларацию:
Налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы ИП:
фиксированные за 2024 год – независимо от факта уплаты;
1% за 2024 год – независимо от факта уплаты;
1% за 2023 год – независимо от факта уплаты, если не уменьшали на них налог за 2023 год;
фиксированные за 2021 и 2022 годы – если они уплачены после 31.12.2022 и на них не уменьшали налог за 2023 год;
1% за 2021 и 2022 годы – если они уплачены после 31.12.2022 и на них не уменьшали налог за 2023 год.
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