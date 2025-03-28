Сейчас бизнес беспокоят иностранные компании, которые могут вернуться в Россию. Это тревожит предпринимателей больше, чем санкционные ограничения.

Западные санкции заставили экономику России развиваться быстрее, поэтому в стране опасаются, что ограничения будут сняты, а иностранные производители вернутся на рынок. Такое мнение высказал вице-премьер Алексей Оверчук.

«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас в России, заключается в том, что мы опасаемся, что в случае отмены санкций мы не сможем развиваться так, как планировали», — сказал Оверчук.

Он привел в пример собственные реактивные самолеты РФ, которые пришлось разработать после того, как в 2022 году правообладатели решили вернуть Airbus и Boeing обратно. Кроме того, Алексей Оверчук сделал акцент на развитии сельского хозяйства, что позволило производить сыр не хуже, чем во Франции.

Сейчас предприниматели и компании обеспокоены тем, что иностранные конкуренты могут снова занять свою нишу на российском рынке. Это тревожит бизнес больше, чем санкции.