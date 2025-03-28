Назван лидер институтов развития, к которому компании обращались за поддержкой чаще всего

Он рассказал, что ФРП занимает первое место среди институтов развития, к которым обращались компании за поддержкой. Это результаты опроса РСПП. Фонд выбрали 41% респондентов в 2024 году.

ФРП профинансировал 1 860 проектов, 507 из которых в сфере машиностроения, 277 – химии, 257 – медбиофармы. Запущено более 950 производств.

Наибольшее количество профинансированных проектов находятся в Московской области, Татарстане, Свердловской области, Пермском крае. В общей сложности 79 регионов получили финансирование.

Особо директор ФРП обратил внимание на то, что Фонд в настоящее время снижает и без того льготную ставку еще на 2%.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина отметила, что Фонду удалось создать комфортный сервис по взаимодействию с предпринимателями, оформить все заявки можно дистанционно и получить поддержку, не выезжая в Москву.

Известно, что Правительство приняло решение о докапитализации ФРП на 300 млрд рублей.