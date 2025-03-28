Стал шире круг лиц, которые смогут оформлять визы в Китай в упрощенном порядке

Упрощенный визовый режим будет распространен на всех участников российско-китайских автомобильных перевозок.

Совет Федерации ратифицировал Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами России и КНР об облегчении поездок граждан. Он направлен на расширение круга лиц, которые занимаются автоперевозками и для которых предусмотрен упрощенный порядок упрощения виз.

«В последние годы автомобильное сообщение между Россией и Китаем активно развиваются. В нем участвуют практически все субъекты Российской Федерации. В этой связи упрощенный визовый режим будет распространяться на всех участников российско-китайских автомобильных перевозок без привязки к приграничным территориям», — подчеркнул зампредседателя комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев.

Сейчас визовые послабления есть только для граждан, ведущих приграничную российско-китайскую торговлю в качестве водителей, экспедиторов и перевозчиков.

Ранее мы сообщали, что российским и белорусским перевозчикам упростили доступ к рынкам третьих стран.