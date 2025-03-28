Российским и белорусским перевозчикам упростили доступ к рынкам третьих стран

Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения между правительствами России и Беларуси о международных автомобильных перевозках.

Основные положения соглашения направлены на урегулирование вопросов международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов между двумя государствами, транзита по их территории, а также каботажных автоперевозок грузов.

«Определены случаи, когда такие перевозки осуществляются без оформления разрешения. Отмена разрешительной системы упростит доступ российских и белорусских перевозчиков к рынкам третьих стран. Предусмотрено, что перевозка грузов может осуществляться только перевозчиком, который в соответствии с законодательством своего государства допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок», — сказала член комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.

Само соглашение одобрено кабмином в середине 2023 года (распоряжение от 29.07.2023 № 2031-р).