💲 Опрос показал, сколько фрилансеры зарабатывают на подработках

Фрилансеры рассказали, как зарабатывают на подработках и копят на пенсию.

Почти треть (29%) опрошенных россиян оказывают услуги как частные лица. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 5 п.п. При этом для 25% из них это подработка, а для 4% — основной заработок.

Это показало исследование СберНПФ, Работа.ру и сервиса «Подработка», его результаты есть у «Клерка».

Фриланс-рынок пестрит разнообразием профессий, но самой популярной оказалась сфера ремонта, на долю которой приходится 16% голосов опрошенных. В топ-5 также вошли: копирайтинг (12%), маркетинг и PR (11%), программирование и разработка (10%), репетиторство (9%).

Около половины респондентов (49%) получают доход от подработки до 10 тыс. рублей в месяц.

28% зарабатывают до 30 тыс., каждый десятый — до 50 тыс. Еще почти столько же (9%) получают до 100 тыс., 4% — свыше 100 тыс. рублей.

Только четверть (26%) фрилансеров знает, как формируется пенсия у самозанятых и ИП. Остальные представляют это в общих чертах (32%) или ничего не знают об этом — 42%.

При этом почти половина работающих на себя формирует долгосрочные сбережения — 49%.

Среди фрилансеров, которые делают долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию, самым популярным инструментом остаются накопительные счета и вклады. Этому варианту ответа досталось 27% голосов, еще 17% набрали инвестиции. 11% работающих на себя предпочли решения негосударственных пенсионных фондов — по сравнению с прошлым годом эта доля выросла на 3 п.п.

«Добавлю, что использовать для этой цели можно и программу долгосрочных сбережений (ПДС). Благодаря ей самозанятые и индивидуальные предприниматели могут копить с софинансированием от государства и налоговыми льготами. При этом пользоваться налоговым вычетом по ПДС получится, если предприниматель платит подоходный налог, а также у ИП, работающих по общей системе налогообложения», — объяснил гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.

Респонденты также отдали 10% голосов в пользу наличных как инструмента для долгосрочных сбережений, 4% — за страховые продукты. 9% набрал вариант «Другое».

Опрос прошел в марте 2025 года с участием более 3 500 пользователей старше 18 лет из всех регионов России.