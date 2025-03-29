👶 Сколько и как россияне копят на будущее своих детей

Почти 80% россиян откладывают деньги на будущее своего ребенка.

76% опрошенных россиян откладывают деньги на будущее своего ребенка, а 22,4% респондентов пока что не делают этого. Среди мужичин, которые откладывают деньги на будущее ребенка, — таких 81%, женщин — 76%.

Это итоги исследования маркетплейса Финуслуги, пресс-релиз есть у «Клерка».

Половина (50%) из тех, кто пока не формирует таких накоплений, планирует начать это делать в будущем. При этом 11% собираются накопить капитал для своего чада к его совершеннолетию. Еще 35,5% сомневаются в том, что начнут делать накопления для детей, а 14,2% заявили, что откладывать на будущее ребенка не будут.

Причиной отсутствия накоплений на будущее детей большинство (68,5%) назвали отсутствие свободных средств, 7,2% боятся обесценения своих сбережений из-за инфляции или финансовых потрясений, 6,1% о том, чтобы откладывать деньги на будущее ребенка, не задумывались. Еще 6,1% рассказали, что все свободные деньги сейчас уходят на погашение ипотеки, строительство дома и другие расходы на жилье. 1,1% опрошенных родителей считают, что дети должны будут сами позаботиться о своем финансовом благополучии.

Самый популярный инструмент для накопления средств на будущее детей — вклады, куда планируют положить деньги 56,8% опрошенных.

Еще 23,7% намерены инвестировать в ценные бумаги, бизнес или недвижимость. Менее 2% рассказали, что будут хранить деньги наличными «под подушкой».

Про программу долгосрочных сбережений от государства (ПДС) знает почти половина респондентов — 46,8%. В целях накоплений на ребенка ПДС намерены использовать около 46,7% опрошенных.

После завершения программы долгосрочных сбережений 41% хотят потратить средства на образование детей, 37% — на их жилье, а 18,5% — использовать деньги в качестве финансовой подушки.

В опросе принимали участие 809 россиян от 18 до 65 лет.