Срочная смена кода ОКВЭД не поможет перейти на пониженный тариф взносов 7,6%

Для обрабатывающей промышленности с 2025 года действует пониженный тариф взносов 7,6% при соблюдении условия об основном коде ОКВЭД и доле доходов.

Условия такие:

основной код ОКВЭД – из перечня распоряжения Правительства от 11.12.2024 № 3689-р;

доля доходов по этому коду ОКВЭД не менее 70% за прошлый год и по итогам текущего периода.

То есть доля 70% должна быть и в прошлом году, и в текущем.

Если компания в 2025 году меняет свой неподходящий основной код ОКВЭД на код из перечня, то применять пониженный тариф 7,6% в 2025 году она не сможет. Ведь условие о доле в 2024 году не соблюдается.

В такой ситуации льготный тариф будет только с 2026 года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.03.2025 № 03-15-07/27039, которое доведено письмом ФНС от 26.03.2025 БС-4-11/3213@.