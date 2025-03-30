В RuStore появилась оплата ChatGPT и других ИИ-сервисов рублями, но с большой наценкой

Чтобы оплатить подписку ChatGPT, нужно зайти на сайт RuStore, открыть раздел «Киоск» и выбрать интересующий сервис. Месячная подписка по тарифу ChatGPT Plus стоит 2875 руб., вариант ChatGPT Pro обойдётся в 26 396 руб. Для сравнения, сама платформа взимает за них $20 и $200 соответственно — по актуальному курсу это примерно 1700 и 17 000 руб.

Здесь же можно оплатить другие ИИ-сервисы, в том числе генератор изображений Midjourney, службы создания музыки Udio и Suno AI, генератор текстов Mistral AI, сервис Krea.AI и другие услуги. Также есть возможность оплатить подписку Netflix для разных регионов. Оплата производится через «Систему быстрых платежей» (СБП) в рублях; цены указаны с учётом комиссий.