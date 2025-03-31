Кабмин выделит 4 млрд рублей на покупку сельхозтехники. Ее предадут аграриям по договору лизинга

Чтобы удовлетворить спрос фермеров на сельскохозяйственную технику, правительство закупит машины, а потом отдаст их аграриям по договору льготного лизинга.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два постановления правительства, по которым из федерального бюджета направят более 4 млрд рублей на закупку сельскохозяйственной техники. Затем ее передадут в лизинг.

«Зарезервированные в федеральном бюджете средства предназначены "Росагролизингу". Решения позволят приобрести различную сельскохозяйственную технику. Ее передадут аграриям, в том числе в рамках договоров льготного лизинга», — сказано на сайте правительства.

Также в 2025 году на покупку 300 единиц отечественной сельхозтехники направят бюджетные инвестиции в размере 4,5 млрд рублей. Это позволит аграриям быстрее получать новые машины в условиях высокого спроса.