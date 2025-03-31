Производителям туристических объектов возместят скидки для покупателей

Минпромторг поддержит предприятия, которые производят продукцию для туристов.
Выплату смогут получить те, кто создает канатные дороги, ратраки, системы искусственного снегообразования, аттракционы, а также туристические автобусы.
«Для получения поддержки компания должна иметь заключение о "российскости" туристической продукции, а также взять на себя обязательство реализовать продукцию в объеме, в пять раз превышающем размер субсидии», — сказано на сайте Минпромторга.
Размер скидки — от 460 тыс. до 170 млн рублей на единицу продукции в зависимости от ее типа.
Субсидию предоставляют не более чем на три года. Заявки можно подавать на платформе ГИСП с 31 марта по 30 апреля 2025 года.
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