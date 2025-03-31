Производителям туристических объектов возместят скидки для покупателей

Если компании производят аттракционы, канатные дороги и другую туристическую продукцию, а также дают скидки своим покупателям, то они смогут получить компенсацию от государства.

Минпромторг поддержит предприятия, которые производят продукцию для туристов.

Выплату смогут получить те, кто создает канатные дороги, ратраки, системы искусственного снегообразования, аттракционы, а также туристические автобусы.

«Для получения поддержки компания должна иметь заключение о "российскости" туристической продукции, а также взять на себя обязательство реализовать продукцию в объеме, в пять раз превышающем размер субсидии», — сказано на сайте Минпромторга.

Размер скидки — от 460 тыс. до 170 млн рублей на единицу продукции в зависимости от ее типа.

Субсидию предоставляют не более чем на три года. Заявки можно подавать на платформе ГИСП с 31 марта по 30 апреля 2025 года.