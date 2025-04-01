ЦОК ПРОФК 31.03 Мобильный
НДС

Концессионер на УСН не может применять ставку НДС 5%

Льготные ставки НДС при УСН не работают при концессионных соглашениях. Освобождение от НДС тоже.

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.02.2025 № 03-07-11/10872.

По операциям в рамках концессии обязанности налогоплательщика НДС возлагаются на концессионера. При этом он может пользоваться вычетом по НДС на основании входщих счетов-фактур.

Никаких особых норм НК для концессионеров-упрощенцев нет. Для них действую общие правила.

Концессионеры на УСН по сделкам в рамках концессии не освобождены от НДС, даже если их доход ниже 60 млн рублей, а также не могут применять льготные ставки 5% и 7%.

Аналогичные разъяснения есть в письме Минфина  от 10.01.2025 № 03-07-11/461.

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