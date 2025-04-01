Скоро сдавать декларацию по налогу на прибыль

До 25 апреля включительно организации должны сдать декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года.

С первого отчета за 2025 год действует новая форма декларации по прибыли. Она закреплена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.

УФНС обращает внимание, что налоговые агенты, в том числе организации и ИП на спецрежимах, которые выплачивают доходы иностранным компаниям, в общем случае должны удержать налог на прибыль по ставке 25%. То есть, когда нет права на пониженные ставки и/или освобождение от налога.

Компании из определенных отраслей с 2025 года повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25% нивелируют введением федерального инвестиционного вычета (ФИНВ). Его могут получить и отразить в декларации:

организации добывающей и обрабатывающей промышленности (кроме пищевых продуктов, напитков, табачных изделий);

энергетические компании;

гостиницы;

компании телекоммуникационной сферы;

занимающиеся НИОКР;

в сфере обработки данных и услуг по размещению информации.

Из ставки налога в федеральный бюджет в размере 8% к вычету можно взять сумму, исчисленную по ставке 5%.

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