ЦОК КПП глав ОСНО 31.03 Мобильный
Декларация по налогу на прибыль

Скоро сдавать декларацию по налогу на прибыль

До 25 апреля включительно организации должны сдать декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года.

С первого отчета за 2025 год действует новая форма декларации по прибыли. Она закреплена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.

УФНС обращает внимание, что налоговые агенты, в том числе организации и ИП на спецрежимах, которые выплачивают доходы иностранным компаниям, в общем случае должны удержать налог на прибыль по ставке 25%. То есть, когда нет права на пониженные ставки и/или освобождение от налога.

Компании из определенных отраслей с 2025 года повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25% нивелируют введением федерального инвестиционного вычета (ФИНВ). Его могут получить и отразить в декларации:

  • организации добывающей и обрабатывающей промышленности (кроме пищевых продуктов, напитков, табачных изделий);

  • энергетические компании;

  • гостиницы;

  • компании телекоммуникационной сферы;

  • занимающиеся НИОКР;

  • в сфере обработки данных и услуг по размещению информации.

Из ставки налога в федеральный бюджет в размере 8% к вычету можно взять сумму, исчисленную по ставке 5%.

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