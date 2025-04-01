Малые технологические компании начнут кредитоваться по сниженной ставке

МТК смогут кредитоваться по ставке «ключ минус 7%». Если ставка ЦБ упадет ниже 10%, то компании получат кредит по фиксированной ставке 3% годовых.

С 1 апреля 2025 года стартовал прием заявок по программе льготного кредитования. Особые условия финансирования смогут получить малые технологические компании (МТК) с выручкой от 100 млн до 4 млрд рублей.

Также показатель роста выручки CAGR должен составлять 10% за два года. Кредиты выдаст МСП Банк, а заявку можно подать на цифровой платформе МСП.РФ.

«Льготная программа кредитования позволит бизнесу реализовать проекты по масштабированию производств, наращиванию объемов выпускаемой продукции, а также формированию научно-технического задела для дальнейшего развития отечественной промышленности», — сказал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

В 2025 году по этой программе МСП Банк предоставит кредиты на 7 млрд рублей по ставке «ключ минус 7%». Такие условия сохранятся при значении ключевой ставки выше 10% годовых. Если ставка ЦБ опустится ниже установленного параметра, то финансирование предоставят по фиксированной ставке 3%.

Льготные кредиты с 2022 года получали высокотехнологичные и инновационные МСП, с февраля 2024 года в программу поддержки включили МТК, а с августа 2024 особые условия остались доступными только для МТК. За время действия программы 286 компаний получили кредиты на сумму 48,2 млрд рублей.