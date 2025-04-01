👫 Госдума предложила проверять, а не фиктивный ли брак у мигрантов

Суды будут проверять фиктивность браков иностранцев. Это влияет на решение о назначении наказания за правонарушения. Если брак фиктивный — мигранта вышлют из страны.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому судьи будут проверять фиктивность брака мигрантов. Это нужно при назначении наказания за правонарушения.

Например, мигрантам заменят выдворение за пределы РФ административным штрафом, если у них есть свидетельство о заключении брака. Однако существует проблема фиктивных браков, с которой нужно бороться.

«Судья при определении возможности замены административного выдворения административным штрафом должен проверить не только факт заключения брака, но и исследовать доказательства совместного проживания супругов и ведения ими совместного хозяйства на протяжении всего брака», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что изменения позволят не только выдворить нарушителей, но по поддержать законопослушных иностранцев, у которых есть реальные семьи в России.