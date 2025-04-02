Хотя зарплата сотрудников-вьетнамцев и не облагается взносами на ОПС, на них все равно надо сдавать ПСФЛ

Персонифицированные сведения о физлицах (ПСФЛ) сдают за всех, кому идут начисления в рамках трудовых отношений. Даже если зарплата не облагается пенсионными взносами.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.01.2025 № 03-15-06/7809.

По соглашению между правительствами России и Вьетнама пенсионное страхование вьетнамцев, работающих в России, регулируется законом их страны.

Поэтому на их зарплату не начисляют взносы на ОПС. Есть только такие взносы:

на ОСС – 8,9% от единого тарифа;

на ОМС – 18,3% от единого тарифа.

Но ежемесячно до 25 числа надо сдавать ПСФЛ, где указывают, в том числе, зарплату сотрудников-вьетнамцев.

Данные из этого отчета нужны СФР для начисления больничных и пособий малоимущим.

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