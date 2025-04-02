Записи мастер-классов по заполнению бумажной и электронной отчетности в 1С — теперь в подписке Клерк.Премиум!

В 2025 году появилось много новых форм отчетности: РСВ, декларации по УСН, НДС, налогу на прибыль, на имущество, 3-НДФЛ для ИП. За нарушения в отчетности компания может получить штраф, а бухгалтер — выговор. Вместо того, чтобы переживать из-за ошибок и неточностей, смотрите записи мастер-классов и заполняйте каждую графу под руководством экспертов «Клерка».

Начало 2025 года для бухгалтера выдалось непростым — на них свалилась сразу лавина нововведений. По-новому пришлось рассчитывать налоги, зарплату и страховые взносы, привыкать к прогрессивной шкале НДФЛ, изменениям в кадровом и воинском учете. Но в ближайшее время расслабится не получиться — стартовал воинский призыв, в силу вступают новые ФСБУ. Только закрыли отчетность за 2024 год, а на носу уже отчеты за 1 квартал 2025 года, где большая часть форм будет новой.

Сдать все в срок и без помарок сложно и по старым формам, а сделать это по-новым очень сложно. Чтобы помочь вам без ошибок отчитаться за 1 квартал, мы пригласили наших экспертов — аудиторов, специалистов по бухгалтерскому и налоговому учету, и попросили сделать подробный разбор каждой новой формы и заполнить отчет под их руководством.

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